One Hundred Million Inu מחיר היום

מחיר One Hundred Million Inu (OHMI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OHMI ל USD הוא $ 0 לכל OHMI.

One Hundred Million Inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 66,522, עם היצע במחזור של 100.00M OHMI. ב‑24 השעות האחרונות, OHMI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03378448, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OHMI נע ב +0.07% בשעה האחרונה ו +30.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 531.45.

One Hundred Million Inu (OHMI) מידע שוק

שווי שוק $ 66.52K$ 66.52K $ 66.52K נפח (24 שעות) $ 531.45$ 531.45 $ 531.45 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 66.52K$ 66.52K $ 66.52K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של One Hundred Million Inu הוא $ 66.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 531.45. ההיצע במחזור של OHMI הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.52K.