One Cash סֵמֶל

One Cash מחיר (ONC)

לא רשום

1 ONC ל USDמחיר חי:

$0.053195
$0.053195$0.053195
-3.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
One Cash (ONC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:47:28 (UTC+8)

One Cash (ONC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.053012
$ 0.053012$ 0.053012
24 שעות נמוך
$ 0.055955
$ 0.055955$ 0.055955
גבוה 24 שעות

$ 0.053012
$ 0.053012$ 0.053012

$ 0.055955
$ 0.055955$ 0.055955

$ 1,634.01
$ 1,634.01$ 1,634.01

$ 0.03781224
$ 0.03781224$ 0.03781224

-0.05%

-3.64%

-3.00%

-3.00%

One Cash (ONC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.053195. במהלך 24 השעות האחרונות, ONC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.053012 לבין שיא של $ 0.055955, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ONCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,634.01, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03781224.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ONC השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -3.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

One Cash (ONC) מידע שוק

$ 81.46K
$ 81.46K$ 81.46K

--
----

$ 81.46K
$ 81.46K$ 81.46K

1.53M
1.53M 1.53M

1,531,947.149491639
1,531,947.149491639 1,531,947.149491639

שווי השוק הנוכחי של One Cash הוא $ 81.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ONC הוא 1.53M, עם היצע כולל של 1531947.149491639. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 81.46K.

One Cash (ONC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של One Cashל USDהיה $ -0.00201300190342767.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOne Cash ל USDהיה . $ -0.0017903521.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOne Cash ל USDהיה $ -0.0097342009.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של One Cashל USDהיה $ +0.00441666134062441.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00201300190342767-3.64%
30 ימים$ -0.0017903521-3.36%
60 ימים$ -0.0097342009-18.29%
90 ימים$ +0.00441666134062441+9.05%

מה זהOne Cash (ONC)

The most daring and innovative experimental project for the Basis protocol

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

One Cash (ONC) משאב

האתר הרשמי

One Cashתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה One Cash (ONC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות One Cash (ONC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור One Cash.

בדוק את One Cash תחזית המחיר עכשיו‏!

ONC למטבעות מקומיים

One Cash (ONC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של One Cash (ONC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ONC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על One Cash (ONC)

כמה שווה One Cash (ONC) היום?
החי ONCהמחיר ב USD הוא 0.053195 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ONC ל USD?
המחיר הנוכחי של ONC ל USD הוא $ 0.053195. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של One Cash?
שווי השוק של ONC הוא $ 81.46K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ONC?
ההיצע במחזור של ONC הוא 1.53M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ONC?
‏‏ONC השיג מחיר שיא (ATH) של 1,634.01 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ONC?
ONC ‏‏רשם מחירATL של 0.03781224 USD.
מהו נפח המסחר של ONC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ONC הוא -- USD.
האם ONC יעלה השנה?
ONC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ONC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:47:28 (UTC+8)

