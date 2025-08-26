One Cash (ONC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.053012 גבוה 24 שעות $ 0.055955 שיא כל הזמנים $ 1,634.01 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03781224 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.05% שינוי מחיר (1D) -3.64% שינוי מחיר (7D) -3.00%

One Cash (ONC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.053195. במהלך 24 השעות האחרונות, ONC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.053012 לבין שיא של $ 0.055955, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ONCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,634.01, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03781224.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ONC השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -3.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

One Cash (ONC) מידע שוק

שווי שוק $ 81.46K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 81.46K אספקת מחזור 1.53M אספקה כוללת 1,531,947.149491639

שווי השוק הנוכחי של One Cash הוא $ 81.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ONC הוא 1.53M, עם היצע כולל של 1531947.149491639. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 81.46K.