עוד על ONC

ONC מידע על מחיר

ONC מסמך לבן

ONC אתר רשמי

ONC טוקניומיקה

ONC תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Oncology Network סֵמֶל

Oncology Network מחיר (ONC)

לא רשום

1 ONC ל USDמחיר חי:

$0.00023109
$0.00023109$0.00023109
-5.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Oncology Network (ONC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:47:19 (UTC+8)

Oncology Network (ONC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02182385
$ 0.02182385$ 0.02182385

$ 0
$ 0$ 0

-0.14%

-5.66%

+13.63%

+13.63%

Oncology Network (ONC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ONC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ONCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02182385, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ONC השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -5.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Oncology Network (ONC) מידע שוק

$ 160.95K
$ 160.95K$ 160.95K

--
----

$ 231.22K
$ 231.22K$ 231.22K

696.09M
696.09M 696.09M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Oncology Network הוא $ 160.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ONC הוא 696.09M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 231.22K.

Oncology Network (ONC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Oncology Networkל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOncology Network ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOncology Network ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Oncology Networkל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.66%
30 ימים$ 0+18.61%
60 ימים$ 0+26.27%
90 ימים$ 0--

מה זהOncology Network (ONC)

Oncology Network is an original Decentralized Science (DeSci) movement aimed at revolutionizing cancer research by fostering collaboration among researchers, patients, and the public. Oncology Network seeks to dismantle the cancer research barriers by creating a collaborative, transparent, and decentralized platform. This initiative connects various stakeholders, facilitating a more inclusive approach to cancer research. Imagine a world where researchers, patients, and the public come together seamlessly to tackle one of humanity's greatest challenges:cancer. By breaking down the barriers of traditional systems, it empowers collaboration, fosters inclusivity, and accelerates the pace of discovery like never before.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Oncology Network (ONC) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Oncology Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Oncology Network (ONC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Oncology Network (ONC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Oncology Network.

בדוק את Oncology Network תחזית המחיר עכשיו‏!

ONC למטבעות מקומיים

Oncology Network (ONC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Oncology Network (ONC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ONC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Oncology Network (ONC)

כמה שווה Oncology Network (ONC) היום?
החי ONCהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ONC ל USD?
המחיר הנוכחי של ONC ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Oncology Network?
שווי השוק של ONC הוא $ 160.95K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ONC?
ההיצע במחזור של ONC הוא 696.09M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ONC?
‏‏ONC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02182385 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ONC?
ONC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ONC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ONC הוא -- USD.
האם ONC יעלה השנה?
ONC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ONC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:47:19 (UTC+8)

Oncology Network (ONC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.