OnChain Pepe 404 (OCP404) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 619.85 $ 619.85 $ 619.85 24 שעות נמוך $ 654.75 $ 654.75 $ 654.75 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 619.85$ 619.85 $ 619.85 גבוה 24 שעות $ 654.75$ 654.75 $ 654.75 שיא כל הזמנים $ 5,094.39$ 5,094.39 $ 5,094.39 המחיר הנמוך ביותר $ 332.33$ 332.33 $ 332.33 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.59% שינוי מחיר (7D) -0.73% שינוי מחיר (7D) -0.73%

OnChain Pepe 404 (OCP404) המחיר בזמן אמת של הוא $630.07. במהלך 24 השעות האחרונות, OCP404 נסחר בטווח שבין שפל של $ 619.85 לבין שיא של $ 654.75, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OCP404השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,094.39, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 332.33.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OCP404 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OnChain Pepe 404 (OCP404) מידע שוק

שווי שוק $ 55.45K$ 55.45K $ 55.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 55.45K$ 55.45K $ 55.45K אספקת מחזור 88.00 88.00 88.00 אספקה כוללת 88.0 88.0 88.0

שווי השוק הנוכחי של OnChain Pepe 404 הוא $ 55.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OCP404 הוא 88.00, עם היצע כולל של 88.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.45K.