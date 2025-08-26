OnChain Pepe 404 מחיר (OCP404)
OnChain Pepe 404 (OCP404) המחיר בזמן אמת של הוא $630.07. במהלך 24 השעות האחרונות, OCP404 נסחר בטווח שבין שפל של $ 619.85 לבין שיא של $ 654.75, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OCP404השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,094.39, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 332.33.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, OCP404 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של OnChain Pepe 404 הוא $ 55.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OCP404 הוא 88.00, עם היצע כולל של 88.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.45K.
במהלך היום, השינוי במחיר של OnChain Pepe 404ל USDהיה $ -23.5209611320687.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOnChain Pepe 404 ל USDהיה . $ +22.6613496480.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOnChain Pepe 404 ל USDהיה $ +254.9261329790.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של OnChain Pepe 404ל USDהיה $ +136.3345446458175.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -23.5209611320687
|-3.59%
|30 ימים
|$ +22.6613496480
|+3.60%
|60 ימים
|$ +254.9261329790
|+40.46%
|90 ימים
|$ +136.3345446458175
|+27.61%
88 Pepes generated and stored entirely on-chain and minted as ERC404 tokens. Unlike regular NFTs, there is no IPFS or image link. All art is randomly generated and stored completely on the blockchain. This ensures that your art can never be changed or lost. -OCP404 contract is renounced -OCP404 LP is locked for 10 years -OCP404 art is onchain as SVG OCP404 will be the one where the community is at. That's where the legacy is. All art embedded entirely on chain - no third party links. As long as Ethereum is alive, your art will stay with you. Like Bitcoin Ordinals, but for ERC404s! The first of its kind. And only 88 to go around. With the total supply being 88 tokens, that means we will have 88 Pepe’s Every time a wallet has greater than 1 OCP404 token a Pepe is minted and sent to their wallet. If that wallet has less than 1 OCP404 that Pepe is burnt. The design and characteristics of Pepe NFT’s is ever changing! Will you be one of the elite 88.
