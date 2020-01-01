Onchain Finance and Culture (OFAC) טוקנומיקה

Onchain Finance and Culture (OFAC) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Onchain Finance and Culture (OFAC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Onchain Finance and Culture (OFAC) מידע

Onchain Finance and Culture (OFAC) is a digital labor union and unofficial sister organization to the U.S. Department of Government Efficiency (DOGE) OFAC labor tokens are held closely by members who share fair and grounded discussions on the transfer of value. Commerce is digital and it must not be restricted in the 21st century. Join a community of builders who innovate in the digital finance space.

https://ofacbase.com/

Onchain Finance and Culture (OFAC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Onchain Finance and Culture (OFAC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 28.13K
ההיצע הכולל:
$ 1.00B
אספקה במחזור:
$ 838.79M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 33.53K
שיא כל הזמנים:
$ 0.00208752
שפל כל הזמנים:
$ 0.00003281
מחיר נוכחי:
$ 0
Onchain Finance and Culture (OFAC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Onchain Finance and Culture (OFAC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של OFAC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות OFACהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את OFACטוקניומיקה, חקרו אתOFACהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

OFAC חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן OFAC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו OFAC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

