Onchain Finance and Culture סֵמֶל

Onchain Finance and Culture מחיר (OFAC)

לא רשום

1 OFAC ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Onchain Finance and Culture (OFAC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:09:25 (UTC+8)

Onchain Finance and Culture (OFAC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00208752
$ 0.00208752$ 0.00208752

$ 0.00003281
$ 0.00003281$ 0.00003281

--

--

-1.22%

-1.22%

Onchain Finance and Culture (OFAC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003353. במהלך 24 השעות האחרונות, OFAC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OFACהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00208752, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003281.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OFAC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Onchain Finance and Culture (OFAC) מידע שוק

$ 28.13K
$ 28.13K$ 28.13K

--
----

$ 33.53K
$ 33.53K$ 33.53K

838.79M
838.79M 838.79M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Onchain Finance and Culture הוא $ 28.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OFAC הוא 838.79M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.53K.

Onchain Finance and Culture (OFAC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Onchain Finance and Cultureל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOnchain Finance and Culture ל USDהיה . $ -0.0000185065.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOnchain Finance and Culture ל USDהיה $ -0.0000146039.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Onchain Finance and Cultureל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0000185065-55.19%
60 ימים$ -0.0000146039-43.55%
90 ימים$ 0--

מה זהOnchain Finance and Culture (OFAC)

Onchain Finance and Culture (OFAC) is a digital labor union and unofficial sister organization to the U.S. Department of Government Efficiency (DOGE) OFAC labor tokens are held closely by members who share fair and grounded discussions on the transfer of value. Commerce is digital and it must not be restricted in the 21st century. Join a community of builders who innovate in the digital finance space.

Onchain Finance and Culture (OFAC) משאב

האתר הרשמי

Onchain Finance and Cultureתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Onchain Finance and Culture (OFAC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Onchain Finance and Culture (OFAC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Onchain Finance and Culture.

בדוק את Onchain Finance and Culture תחזית המחיר עכשיו‏!

OFAC למטבעות מקומיים

Onchain Finance and Culture (OFAC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Onchain Finance and Culture (OFAC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OFAC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Onchain Finance and Culture (OFAC)

כמה שווה Onchain Finance and Culture (OFAC) היום?
החי OFACהמחיר ב USD הוא 0.00003353 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OFAC ל USD?
המחיר הנוכחי של OFAC ל USD הוא $ 0.00003353. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Onchain Finance and Culture?
שווי השוק של OFAC הוא $ 28.13K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OFAC?
ההיצע במחזור של OFAC הוא 838.79M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OFAC?
‏‏OFAC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00208752 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OFAC?
OFAC ‏‏רשם מחירATL של 0.00003281 USD.
מהו נפח המסחר של OFAC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OFAC הוא -- USD.
האם OFAC יעלה השנה?
OFAC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OFAC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:09:25 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.