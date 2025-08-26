Onchain Finance and Culture (OFAC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00208752$ 0.00208752 $ 0.00208752 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00003281$ 0.00003281 $ 0.00003281 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -1.22% שינוי מחיר (7D) -1.22%

Onchain Finance and Culture (OFAC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003353. במהלך 24 השעות האחרונות, OFAC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OFACהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00208752, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003281.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OFAC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Onchain Finance and Culture (OFAC) מידע שוק

שווי שוק $ 28.13K$ 28.13K $ 28.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.53K$ 33.53K $ 33.53K אספקת מחזור 838.79M 838.79M 838.79M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Onchain Finance and Culture הוא $ 28.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OFAC הוא 838.79M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.53K.