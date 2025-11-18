OnChain Battles מחיר היום

מחיר OnChain Battles (OCB) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OCB ל USD הוא -- לכל OCB.

OnChain Battles כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,823.45, עם היצע במחזור של 50.00M OCB. ב‑24 השעות האחרונות, OCB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00697617, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OCB נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

OnChain Battles (OCB) מידע שוק

שווי שוק $ 7.82K$ 7.82K $ 7.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.82K$ 7.82K $ 7.82K אספקת מחזור 50.00M 50.00M 50.00M אספקה כוללת 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של OnChain Battles הוא $ 7.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OCB הוא 50.00M, עם היצע כולל של 50000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.82K.