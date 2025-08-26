עוד על OMOCHI

Omochi the Frog סֵמֶל

Omochi the Frog מחיר (OMOCHI)

לא רשום

1 OMOCHI ל USDמחיר חי:

--
----
-5.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Omochi the Frog (OMOCHI) טבלת מחירים חיה
Omochi the Frog (OMOCHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.27%

-5.10%

+2.02%

+2.02%

Omochi the Frog (OMOCHI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OMOCHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OMOCHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OMOCHI השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -5.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Omochi the Frog (OMOCHI) מידע שוק

$ 57.76K
$ 57.76K$ 57.76K

--
----

$ 57.76K
$ 57.76K$ 57.76K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Omochi the Frog הוא $ 57.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OMOCHI הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.76K.

Omochi the Frog (OMOCHI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Omochi the Frogל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOmochi the Frog ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOmochi the Frog ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Omochi the Frogל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.10%
30 ימים$ 0+3.26%
60 ימים$ 0+39.70%
90 ימים$ 0--

מה זהOmochi the Frog (OMOCHI)

Omochi is the Japanese TikTok frog who went viral for his chill vibes. The $OMOCHI community celebrates his spirit on the blockchain.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Omochi the Frog (OMOCHI) משאב

האתר הרשמי

Omochi the Frogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Omochi the Frog (OMOCHI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Omochi the Frog (OMOCHI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Omochi the Frog.

בדוק את Omochi the Frog תחזית המחיר עכשיו‏!

OMOCHI למטבעות מקומיים

Omochi the Frog (OMOCHI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Omochi the Frog (OMOCHI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OMOCHI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Omochi the Frog (OMOCHI)

כמה שווה Omochi the Frog (OMOCHI) היום?
החי OMOCHIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OMOCHI ל USD?
המחיר הנוכחי של OMOCHI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Omochi the Frog?
שווי השוק של OMOCHI הוא $ 57.76K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OMOCHI?
ההיצע במחזור של OMOCHI הוא 420.69T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OMOCHI?
‏‏OMOCHI השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OMOCHI?
OMOCHI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של OMOCHI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OMOCHI הוא -- USD.
האם OMOCHI יעלה השנה?
OMOCHI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OMOCHI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.