Omochi the Frog (OMOCHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.27% שינוי מחיר (1D) -5.10% שינוי מחיר (7D) +2.02% שינוי מחיר (7D) +2.02%

Omochi the Frog (OMOCHI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OMOCHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OMOCHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OMOCHI השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -5.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Omochi the Frog (OMOCHI) מידע שוק

שווי שוק $ 57.76K$ 57.76K $ 57.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 57.76K$ 57.76K $ 57.76K אספקת מחזור 420.69T 420.69T 420.69T אספקה כוללת 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Omochi the Frog הוא $ 57.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OMOCHI הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.76K.