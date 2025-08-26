OmniTensor (OMNIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00232157$ 0.00232157 $ 0.00232157 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +11.26% שינוי מחיר (7D) +11.26%

OmniTensor (OMNIT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OMNIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OMNITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00232157, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OMNIT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OmniTensor (OMNIT) מידע שוק

שווי שוק $ 19.34K$ 19.34K $ 19.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.65K$ 48.65K $ 48.65K אספקת מחזור 397.52M 397.52M 397.52M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של OmniTensor הוא $ 19.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OMNIT הוא 397.52M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.65K.