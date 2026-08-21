Omnis Genesis by Virtuals מחיר היום

מחיר Omnis Genesis by Virtuals (OMNI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OMNI ל USD הוא $ 0 לכל OMNI.

Omnis Genesis by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,175.17, עם היצע במחזור של 844.79M OMNI. ב‑24 השעות האחרונות, OMNI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00270251, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OMNI נע ב -- בשעה האחרונה ו +14.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Omnis Genesis by Virtuals (OMNI) מידע שוק

שווי שוק $ 15.18K$ 15.18K $ 15.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.88K$ 17.88K $ 17.88K אספקת מחזור 844.79M 844.79M 844.79M אספקה כוללת 844,789,131.4558294 844,789,131.4558294 844,789,131.4558294

שווי השוק הנוכחי של Omnis Genesis by Virtuals הוא $ 15.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OMNI הוא 844.79M, עם היצע כולל של 844789131.4558294. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.88K.