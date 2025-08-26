OmniAgent (OMAGENT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00282762 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.27% שינוי מחיר (1D) -4.89% שינוי מחיר (7D) +1.79%

OmniAgent (OMAGENT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OMAGENT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OMAGENTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00282762, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OMAGENT השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -4.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OmniAgent (OMAGENT) מידע שוק

שווי שוק $ 56.13K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 56.13K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של OmniAgent הוא $ 56.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OMAGENT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 56.13K.