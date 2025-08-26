Omira (OMIRA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00137012 $ 0.00137012 $ 0.00137012 24 שעות נמוך $ 0.00149949 $ 0.00149949 $ 0.00149949 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00137012$ 0.00137012 $ 0.00137012 גבוה 24 שעות $ 0.00149949$ 0.00149949 $ 0.00149949 שיא כל הזמנים $ 0.105635$ 0.105635 $ 0.105635 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00069457$ 0.00069457 $ 0.00069457 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.34% שינוי מחיר (1D) -7.79% שינוי מחיר (7D) +75.60% שינוי מחיר (7D) +75.60%

Omira (OMIRA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0013788. במהלך 24 השעות האחרונות, OMIRA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00137012 לבין שיא של $ 0.00149949, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OMIRAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.105635, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00069457.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OMIRA השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, -7.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+75.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Omira (OMIRA) מידע שוק

שווי שוק $ 137.88K$ 137.88K $ 137.88K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 137.88K$ 137.88K $ 137.88K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Omira הוא $ 137.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OMIRA הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 137.88K.