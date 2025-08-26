עוד על SN24

SN24 מידע על מחיר

SN24 אתר רשמי

SN24 טוקניומיקה

SN24 תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

OMEGA Labs סֵמֶל

OMEGA Labs מחיר (SN24)

לא רשום

1 SN24 ל USDמחיר חי:

$0.551893
$0.551893$0.551893
-10.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
OMEGA Labs (SN24) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:01:11 (UTC+8)

OMEGA Labs (SN24) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.544845
$ 0.544845$ 0.544845
24 שעות נמוך
$ 0.629799
$ 0.629799$ 0.629799
גבוה 24 שעות

$ 0.544845
$ 0.544845$ 0.544845

$ 0.629799
$ 0.629799$ 0.629799

$ 1.41
$ 1.41$ 1.41

$ 0.544845
$ 0.544845$ 0.544845

-0.44%

-10.32%

-14.30%

-14.30%

OMEGA Labs (SN24) המחיר בזמן אמת של הוא $0.551909. במהלך 24 השעות האחרונות, SN24 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.544845 לבין שיא של $ 0.629799, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN24השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.41, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.544845.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN24 השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, -10.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OMEGA Labs (SN24) מידע שוק

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

--
----

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

2.33M
2.33M 2.33M

2,332,874.91719418
2,332,874.91719418 2,332,874.91719418

שווי השוק הנוכחי של OMEGA Labs הוא $ 1.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN24 הוא 2.33M, עם היצע כולל של 2332874.91719418. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.29M.

OMEGA Labs (SN24) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של OMEGA Labsל USDהיה $ -0.0635315484671412.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOMEGA Labs ל USDהיה . $ -0.2384041569.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOMEGA Labs ל USDהיה $ -0.2054229030.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של OMEGA Labsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0635315484671412-10.32%
30 ימים$ -0.2384041569-43.19%
60 ימים$ -0.2054229030-37.22%
90 ימים$ 0--

מה זהOMEGA Labs (SN24)

OMEGA Focus is a 1-click miner that anyone can install and start earning TAO for doing productive work, powered by Subnet 24

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

OMEGA Labs (SN24) משאב

האתר הרשמי

OMEGA Labsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה OMEGA Labs (SN24) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות OMEGA Labs (SN24) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור OMEGA Labs.

בדוק את OMEGA Labs תחזית המחיר עכשיו‏!

SN24 למטבעות מקומיים

OMEGA Labs (SN24) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של OMEGA Labs (SN24) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SN24 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על OMEGA Labs (SN24)

כמה שווה OMEGA Labs (SN24) היום?
החי SN24המחיר ב USD הוא 0.551909 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SN24 ל USD?
המחיר הנוכחי של SN24 ל USD הוא $ 0.551909. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של OMEGA Labs?
שווי השוק של SN24 הוא $ 1.29M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SN24?
ההיצע במחזור של SN24 הוא 2.33M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SN24?
‏‏SN24 השיג מחיר שיא (ATH) של 1.41 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SN24?
SN24 ‏‏רשם מחירATL של 0.544845 USD.
מהו נפח המסחר של SN24?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SN24 הוא -- USD.
האם SN24 יעלה השנה?
SN24 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SN24 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:01:11 (UTC+8)

OMEGA Labs (SN24) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.