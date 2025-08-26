OMEGA Labs (SN24) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.544845 $ 0.544845 $ 0.544845 24 שעות נמוך $ 0.629799 $ 0.629799 $ 0.629799 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.544845$ 0.544845 $ 0.544845 גבוה 24 שעות $ 0.629799$ 0.629799 $ 0.629799 שיא כל הזמנים $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 המחיר הנמוך ביותר $ 0.544845$ 0.544845 $ 0.544845 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.44% שינוי מחיר (1D) -10.32% שינוי מחיר (7D) -14.30% שינוי מחיר (7D) -14.30%

OMEGA Labs (SN24) המחיר בזמן אמת של הוא $0.551909. במהלך 24 השעות האחרונות, SN24 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.544845 לבין שיא של $ 0.629799, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN24השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.41, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.544845.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN24 השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, -10.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OMEGA Labs (SN24) מידע שוק

שווי שוק $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M אספקת מחזור 2.33M 2.33M 2.33M אספקה כוללת 2,332,874.91719418 2,332,874.91719418 2,332,874.91719418

שווי השוק הנוכחי של OMEGA Labs הוא $ 1.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN24 הוא 2.33M, עם היצע כולל של 2332874.91719418. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.29M.