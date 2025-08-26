OliXRP (OLX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00740857 $ 0.00740857 $ 0.00740857 24 שעות נמוך $ 0.00908146 $ 0.00908146 $ 0.00908146 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00740857$ 0.00740857 $ 0.00740857 גבוה 24 שעות $ 0.00908146$ 0.00908146 $ 0.00908146 שיא כל הזמנים $ 0.061488$ 0.061488 $ 0.061488 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00723126$ 0.00723126 $ 0.00723126 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.89% שינוי מחיר (1D) -12.78% שינוי מחיר (7D) -12.78% שינוי מחיר (7D) -12.78%

OliXRP (OLX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00790526. במהלך 24 השעות האחרונות, OLX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00740857 לבין שיא של $ 0.00908146, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OLXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.061488, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00723126.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OLX השתנה ב +0.89% במהלך השעה האחרונה, -12.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OliXRP (OLX) מידע שוק

שווי שוק $ 46.64K$ 46.64K $ 46.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 79.05K$ 79.05K $ 79.05K אספקת מחזור 5.90M 5.90M 5.90M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של OliXRP הוא $ 46.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OLX הוא 5.90M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 79.05K.