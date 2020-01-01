Ola (OLA) טוקנומיקה
Ola is an Earnings-Enhancing Layer driven by the Bitcoin ecosystem, unlocking the potential of $1.5 trillion in BTC assets with advanced ZK-based data transportation technology. With two core products, Onis and Massive, Ola builds a comprehensive ecosystem where users can take on roles like BitVM challengers, ZK bridge supervisors, ZK verifier nodes, DA samplers, and various monitoring roles. This empowers the Bitcoin ecosystem, allowing users to earn rewards from high-quality BTC projects at an early stage with low entry barriers and increase their earnings as the Ola and BTC networks evolve.
Ola (OLA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Ola (OLA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של OLA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות OLAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את OLAטוקניומיקה, חקרו אתOLAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
