OKX Mascot מחיר היום

מחיר OKX Mascot (WALLY) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WALLY ל USD הוא -- לכל WALLY.

OKX Mascot כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,524.28, עם היצע במחזור של 999.97M WALLY. ב‑24 השעות האחרונות, WALLY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00780088, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, WALLY נע ב -- בשעה האחרונה ו -15.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

OKX Mascot (WALLY) מידע שוק

שווי שוק $ 4.52K$ 4.52K $ 4.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.52K$ 4.52K $ 4.52K אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,970,448.449221 999,970,448.449221 999,970,448.449221

