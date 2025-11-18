OKBDOGE מחיר היום

מחיר OKBDOGE (OKBDOGE) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 1.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OKBDOGE ל USD הוא -- לכל OKBDOGE.

OKBDOGE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 29,109, עם היצע במחזור של 210.00B OKBDOGE. ב‑24 השעות האחרונות, OKBDOGE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0000013, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OKBDOGE נע ב -0.43% בשעה האחרונה ו -23.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

OKBDOGE (OKBDOGE) מידע שוק

שווי שוק $ 29.11K$ 29.11K $ 29.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.11K$ 29.11K $ 29.11K אספקת מחזור 210.00B 210.00B 210.00B אספקה כוללת 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

