oil inu מחיר היום

מחיר oil inu (OILINU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 18.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OILINU ל USD הוא $ 0 לכל OILINU.

oil inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,557, עם היצע במחזור של 999.05M OILINU. ב‑24 השעות האחרונות, OILINU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OILINU נע ב +1.62% בשעה האחרונה ו +31.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

oil inu (OILINU) מידע שוק

שווי שוק $ 21.56K$ 21.56K $ 21.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.56K$ 21.56K $ 21.56K אספקת מחזור 999.05M 999.05M 999.05M אספקה כוללת 999,051,347.035711 999,051,347.035711 999,051,347.035711

שווי השוק הנוכחי של oil inu הוא $ 21.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OILINU הוא 999.05M, עם היצע כולל של 999051347.035711. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.56K.