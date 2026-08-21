Oil Exchange מחיר היום

מחיר Oil Exchange (OILX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OILX ל USD הוא $ 0 לכל OILX.

Oil Exchange כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,568.66, עם היצע במחזור של 999.81M OILX. ב‑24 השעות האחרונות, OILX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OILX נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -3.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Oil Exchange (OILX) מידע שוק

שווי שוק $ 15.57K$ 15.57K $ 15.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.57K$ 15.57K $ 15.57K אספקת מחזור 999.81M 999.81M 999.81M אספקה כוללת 999,807,600.019563 999,807,600.019563 999,807,600.019563

שווי השוק הנוכחי של Oil Exchange הוא $ 15.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OILX הוא 999.81M, עם היצע כולל של 999807600.019563. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.57K.