OHO Blockchain (OHO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00120426 $ 0.00120426 $ 0.00120426 24 שעות נמוך $ 0.00124961 $ 0.00124961 $ 0.00124961 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00120426$ 0.00120426 $ 0.00120426 גבוה 24 שעות $ 0.00124961$ 0.00124961 $ 0.00124961 שיא כל הזמנים $ 0.05413$ 0.05413 $ 0.05413 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.23% שינוי מחיר (1D) -3.07% שינוי מחיר (7D) -5.94% שינוי מחיר (7D) -5.94%

OHO Blockchain (OHO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00120498. במהלך 24 השעות האחרונות, OHO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00120426 לבין שיא של $ 0.00124961, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OHOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05413, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OHO השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, -3.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OHO Blockchain (OHO) מידע שוק

שווי שוק $ 29.09M$ 29.09M $ 29.09M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 54.22M$ 54.22M $ 54.22M אספקת מחזור 24.14B 24.14B 24.14B אספקה כוללת 45,000,000,000.0 45,000,000,000.0 45,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של OHO Blockchain הוא $ 29.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OHO הוא 24.14B, עם היצע כולל של 45000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.22M.