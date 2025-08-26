עוד על OHO

OHO Blockchain סֵמֶל

OHO Blockchain מחיר (OHO)

1 OHO ל USDמחיר חי:

$0.00120483
$0.00120483$0.00120483
-2.80%1D
OHO Blockchain (OHO) טבלת מחירים חיה
OHO Blockchain (OHO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00120426
$ 0.00120426$ 0.00120426
24 שעות נמוך
$ 0.00124961
$ 0.00124961$ 0.00124961
גבוה 24 שעות

$ 0.00120426
$ 0.00120426$ 0.00120426

$ 0.00124961
$ 0.00124961$ 0.00124961

$ 0.05413
$ 0.05413$ 0.05413

$ 0
$ 0$ 0

-0.23%

-3.07%

-5.94%

-5.94%

OHO Blockchain (OHO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00120498. במהלך 24 השעות האחרונות, OHO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00120426 לבין שיא של $ 0.00124961, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OHOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05413, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OHO השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, -3.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OHO Blockchain (OHO) מידע שוק

$ 29.09M
$ 29.09M$ 29.09M

--
----

$ 54.22M
$ 54.22M$ 54.22M

24.14B
24.14B 24.14B

45,000,000,000.0
45,000,000,000.0 45,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של OHO Blockchain הוא $ 29.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OHO הוא 24.14B, עם היצע כולל של 45000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.22M.

OHO Blockchain (OHO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של OHO Blockchainל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOHO Blockchain ל USDהיה . $ -0.0000896589.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOHO Blockchain ל USDהיה $ +0.0000192191.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של OHO Blockchainל USDהיה $ +0.0000065376800156558.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.07%
30 ימים$ -0.0000896589-7.44%
60 ימים$ +0.0000192191+1.59%
90 ימים$ +0.0000065376800156558+0.55%

מה זהOHO Blockchain (OHO)

OHO Blockchain is a fast, scalable, smart contract capable, EVM compatible, eco-friendly and secure PoA platform with 3-second finality and low fees. It is fully equipped with a variety of universal & user-friendly tools. OHO Coin is the native cryptocurrency for OHO Blockchain, and can be safely kept on OHO wallets, MetaMask or hardware wallets. Using Proof of Authority (POA) consensus, the finality of an OHO transaction is around 3 seconds or less, and each transaction costs around only 0.0001 OHO.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

OHO Blockchain (OHO) משאב

האתר הרשמי

OHO Blockchainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה OHO Blockchain (OHO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות OHO Blockchain (OHO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור OHO Blockchain.

בדוק את OHO Blockchain תחזית המחיר עכשיו‏!

OHO למטבעות מקומיים

OHO Blockchain (OHO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של OHO Blockchain (OHO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OHO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על OHO Blockchain (OHO)

כמה שווה OHO Blockchain (OHO) היום?
החי OHOהמחיר ב USD הוא 0.00120498 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OHO ל USD?
המחיר הנוכחי של OHO ל USD הוא $ 0.00120498. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של OHO Blockchain?
שווי השוק של OHO הוא $ 29.09M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OHO?
ההיצע במחזור של OHO הוא 24.14B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OHO?
‏‏OHO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.05413 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OHO?
OHO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של OHO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OHO הוא -- USD.
האם OHO יעלה השנה?
OHO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OHO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
OHO Blockchain (OHO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.