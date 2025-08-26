Oggy Inu (OGGY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.14% שינוי מחיר (1D) -2.66% שינוי מחיר (7D) -1.34% שינוי מחיר (7D) -1.34%

Oggy Inu (OGGY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OGGY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OGGYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OGGY השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -2.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Oggy Inu (OGGY) מידע שוק

שווי שוק $ 195.86K$ 195.86K $ 195.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 195.86K$ 195.86K $ 195.86K אספקת מחזור 114,251.65T 114,251.65T 114,251.65T אספקה כוללת 1.1425164761581e+17 1.1425164761581e+17 1.1425164761581e+17

שווי השוק הנוכחי של Oggy Inu הוא $ 195.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OGGY הוא 114,251.65T, עם היצע כולל של 1.1425164761581e+17. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 195.86K.