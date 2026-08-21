OFFICIAL ZUNO מחיר היום

מחיר OFFICIAL ZUNO (ZUNO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.99% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZUNO ל USD הוא $ 0 לכל ZUNO.

OFFICIAL ZUNO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 174,710, עם היצע במחזור של 10.00B ZUNO. ב‑24 השעות האחרונות, ZUNO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00863104, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ZUNO נע ב +6.07% בשעה האחרונה ו -13.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

OFFICIAL ZUNO (ZUNO) מידע שוק

שווי שוק $ 174.71K$ 174.71K $ 174.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 174.71K$ 174.71K $ 174.71K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של OFFICIAL ZUNO הוא $ 174.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZUNO הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 174.71K.