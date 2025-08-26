עוד על EXOTIC

Official Tiger King סֵמֶל

Official Tiger King מחיר (EXOTIC)

לא רשום

1 EXOTIC ל USDמחיר חי:

--
----
-7.60%1D
mexc
USD
Official Tiger King (EXOTIC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:08:27 (UTC+8)

Official Tiger King (EXOTIC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-7.62%

+2.30%

+2.30%

Official Tiger King (EXOTIC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EXOTIC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EXOTICהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EXOTIC השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -7.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Official Tiger King (EXOTIC) מידע שוק

$ 14.33K
$ 14.33K$ 14.33K

--
----

$ 17.92K
$ 17.92K$ 17.92K

399.95M
399.95M 399.95M

499,950,113.273009
499,950,113.273009 499,950,113.273009

שווי השוק הנוכחי של Official Tiger King הוא $ 14.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EXOTIC הוא 399.95M, עם היצע כולל של 499950113.273009. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.92K.

Official Tiger King (EXOTIC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Official Tiger Kingל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOfficial Tiger King ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOfficial Tiger King ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Official Tiger Kingל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.62%
30 ימים$ 0-33.89%
60 ימים$ 0-13.79%
90 ימים$ 0--

מה זהOfficial Tiger King (EXOTIC)

This is the official meme coin created by the Tiger King, Joe Exotic. Joe exotic became a world wide phenomenon in 2020 with the release of the Netflix series "Tiger King". His fame continues to grow with numerous TV series and a world wide following. Joe is launching the toke from prison to help raise funds for charity while he is still behind bars. Joe aims to use proceeds from the coin to donate to and raise awareness for the operation smile charity. Since this is a meme coin, it has no intrinsic value other than to promote community.

Official Tiger King (EXOTIC) משאב

האתר הרשמי

Official Tiger Kingתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Official Tiger King (EXOTIC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Official Tiger King (EXOTIC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Official Tiger King.

בדוק את Official Tiger King תחזית המחיר עכשיו‏!

EXOTIC למטבעות מקומיים

Official Tiger King (EXOTIC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Official Tiger King (EXOTIC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EXOTIC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Official Tiger King (EXOTIC)

כמה שווה Official Tiger King (EXOTIC) היום?
החי EXOTICהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EXOTIC ל USD?
המחיר הנוכחי של EXOTIC ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Official Tiger King?
שווי השוק של EXOTIC הוא $ 14.33K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EXOTIC?
ההיצע במחזור של EXOTIC הוא 399.95M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EXOTIC?
‏‏EXOTIC השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EXOTIC?
EXOTIC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של EXOTIC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EXOTIC הוא -- USD.
האם EXOTIC יעלה השנה?
EXOTIC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EXOTIC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:08:27 (UTC+8)

כתב ויתור

