Official Saudi Oil Reserve מחיר היום

מחיר Official Saudi Oil Reserve (OSOR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OSOR ל USD הוא $ 0 לכל OSOR.

Official Saudi Oil Reserve כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,722.24, עם היצע במחזור של 999.99M OSOR. ב‑24 השעות האחרונות, OSOR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00979697, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OSOR נע ב -0.05% בשעה האחרונה ו -47.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Official Saudi Oil Reserve (OSOR) מידע שוק

שווי שוק $ 17.72K$ 17.72K $ 17.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.72K$ 17.72K $ 17.72K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,986,441.242385 999,986,441.242385 999,986,441.242385

שווי השוק הנוכחי של Official Saudi Oil Reserve הוא $ 17.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OSOR הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999986441.242385. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.72K.