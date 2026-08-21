Official Layoff Coin מחיר היום

מחיר Official Layoff Coin (LAYOFF) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 12.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LAYOFF ל USD הוא $ 0 לכל LAYOFF.

Official Layoff Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 358,171, עם היצע במחזור של 965.72M LAYOFF. ב‑24 השעות האחרונות, LAYOFF סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00418483, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LAYOFF נע ב +0.54% בשעה האחרונה ו -27.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 38.07K.

Official Layoff Coin (LAYOFF) מידע שוק

שווי שוק $ 358.17K$ 358.17K $ 358.17K נפח (24 שעות) $ 38.07K$ 38.07K $ 38.07K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 358.17K$ 358.17K $ 358.17K אספקת מחזור 965.72M 965.72M 965.72M אספקה כוללת 965,724,719.116658 965,724,719.116658 965,724,719.116658

שווי השוק הנוכחי של Official Layoff Coin הוא $ 358.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 38.07K. ההיצע במחזור של LAYOFF הוא 965.72M, עם היצע כולל של 965724719.116658. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 358.17K.