Official DogeWLFI Coin מחיר היום

מחיר Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001011, עם שינוי של 2.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOGEWLFI ל USD הוא $ 0.00001011 לכל DOGEWLFI.

Official DogeWLFI Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,084.8, עם היצע במחזור של 998.77M DOGEWLFI. ב‑24 השעות האחרונות, DOGEWLFI סחר בין $ 0.00000944 (נמוך) ל $ 0.00001044 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0011025, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000944.

ביצועים לטווח קצר, DOGEWLFI נע ב -0.99% בשעה האחרונה ו -24.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) מידע שוק

שווי שוק $ 10.08K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.08K
אספקת מחזור 998.77M
אספקה כוללת 998,774,827.991339

שווי השוק הנוכחי של Official DogeWLFI Coin הוא $ 10.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGEWLFI הוא 998.77M, עם היצע כולל של 998774827.991339. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.08K.