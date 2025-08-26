Official Crypto Nostra (OCN) מידע על מחיר (USD)

Official Crypto Nostra (OCN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00241498. במהלך 24 השעות האחרונות, OCN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00235995 לבין שיא של $ 0.00244335, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OCNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00742022, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00235995.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OCN השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Official Crypto Nostra (OCN) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Official Crypto Nostra הוא $ 4.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OCN הוא 2.00B, עם היצע כולל של 2000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.76M.