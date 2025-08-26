OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00337666 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.45% שינוי מחיר (1D) -16.27% שינוי מחיר (7D) -12.64%

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BTRUMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTRUMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00337666, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTRUMP השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -16.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) מידע שוק

שווי שוק $ 63.01K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 63.01K אספקת מחזור 999.64M אספקה כוללת 999,642,177.362326

שווי השוק הנוכחי של OFFICIAL BABY TRUMP הוא $ 63.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTRUMP הוא 999.64M, עם היצע כולל של 999642177.362326. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 63.01K.