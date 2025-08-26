עוד על BTRUMP

OFFICIAL BABY TRUMP סֵמֶל

OFFICIAL BABY TRUMP מחיר (BTRUMP)

לא רשום

1 BTRUMP ל USDמחיר חי:

--
----
-16.20%1D
mexc
USD
OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) טבלת מחירים חיה
OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00337666
$ 0.00337666$ 0.00337666

$ 0
$ 0$ 0

+0.45%

-16.27%

-12.64%

-12.64%

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BTRUMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTRUMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00337666, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTRUMP השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -16.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) מידע שוק

$ 63.01K
$ 63.01K$ 63.01K

--
----

$ 63.01K
$ 63.01K$ 63.01K

999.64M
999.64M 999.64M

999,642,177.362326
999,642,177.362326 999,642,177.362326

שווי השוק הנוכחי של OFFICIAL BABY TRUMP הוא $ 63.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTRUMP הוא 999.64M, עם היצע כולל של 999642177.362326. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 63.01K.

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של OFFICIAL BABY TRUMPל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOFFICIAL BABY TRUMP ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOFFICIAL BABY TRUMP ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של OFFICIAL BABY TRUMPל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-16.27%
30 ימים$ 0-18.53%
60 ימים$ 0-12.87%
90 ימים$ 0--

מה זהOFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP)

The Official Baby Trump token, also known as BTRUMP, is a meme coin launched by a community of Trump fans. Built on the Solana blockchain, it offers users the opportunity to trade and invest in a lighthearted, community-driven cryptocurrency. As a Solana-based token, BTRUMP provides fast transactions, low fees, and a unique way for meme coin enthusiasts and Trump supporters to engage in the crypto space.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) משאב

האתר הרשמי

OFFICIAL BABY TRUMPתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור OFFICIAL BABY TRUMP.

בדוק את OFFICIAL BABY TRUMP תחזית המחיר עכשיו‏!

BTRUMP למטבעות מקומיים

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BTRUMP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP)

כמה שווה OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) היום?
החי BTRUMPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BTRUMP ל USD?
המחיר הנוכחי של BTRUMP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של OFFICIAL BABY TRUMP?
שווי השוק של BTRUMP הוא $ 63.01K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BTRUMP?
ההיצע במחזור של BTRUMP הוא 999.64M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BTRUMP?
‏‏BTRUMP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00337666 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BTRUMP?
BTRUMP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BTRUMP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BTRUMP הוא -- USD.
האם BTRUMP יעלה השנה?
BTRUMP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BTRUMP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

