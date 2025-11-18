Odin Liquidity Network מחיר היום

מחיר Odin Liquidity Network (ODIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00372057, עם שינוי של 3.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ODIN ל USD הוא $ 0.00372057 לכל ODIN.

Odin Liquidity Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 693,610, עם היצע במחזור של 187.41M ODIN. ב‑24 השעות האחרונות, ODIN סחר בין $ 0.00357669 (נמוך) ל $ 0.003897 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.129051, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00326052.

ביצועים לטווח קצר, ODIN נע ב +0.93% בשעה האחרונה ו -21.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Odin Liquidity Network (ODIN) מידע שוק

שווי שוק $ 693.61K$ 693.61K $ 693.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 693.61K$ 693.61K $ 693.61K אספקת מחזור 187.41M 187.41M 187.41M אספקה כוללת 187,407,814.7566593 187,407,814.7566593 187,407,814.7566593

