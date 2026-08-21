Octra מחיר היום

מחיר Octra (OCT) בזמן אמת היום הוא $ 0.02445375, עם שינוי של 5.82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OCT ל USD הוא $ 0.02445375 לכל OCT.

Octra כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,293,038, עם היצע במחזור של 625.20M OCT. ב‑24 השעות האחרונות, OCT סחר בין $ 0.02510545 (נמוך) ל $ 0.02673663 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.141929, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01439789.

ביצועים לטווח קצר, OCT נע ב -4.08% בשעה האחרונה ו +9.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 29.25K.

Octra (OCT) מידע שוק

שווי שוק $ 15.29M$ 15.29M $ 15.29M נפח (24 שעות) $ 29.25K$ 29.25K $ 29.25K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.29M$ 15.29M $ 15.29M אספקת מחזור 625.20M 625.20M 625.20M אספקה כוללת 625,202,731.0 625,202,731.0 625,202,731.0

שווי השוק הנוכחי של Octra הוא $ 15.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 29.25K. ההיצע במחזור של OCT הוא 625.20M, עם היצע כולל של 625202731.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.29M.