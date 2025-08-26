OctonetAI (OCTO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01036764 $ 0.01036764 $ 0.01036764 24 שעות נמוך $ 0.01270468 $ 0.01270468 $ 0.01270468 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01036764$ 0.01036764 $ 0.01036764 גבוה 24 שעות $ 0.01270468$ 0.01270468 $ 0.01270468 שיא כל הזמנים $ 0.329984$ 0.329984 $ 0.329984 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00287734$ 0.00287734 $ 0.00287734 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.40% שינוי מחיר (1D) -15.51% שינוי מחיר (7D) -5.58% שינוי מחיר (7D) -5.58%

OctonetAI (OCTO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01045675. במהלך 24 השעות האחרונות, OCTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01036764 לבין שיא של $ 0.01270468, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OCTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.329984, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00287734.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OCTO השתנה ב +0.40% במהלך השעה האחרונה, -15.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OctonetAI (OCTO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 99,996,869.488738 99,996,869.488738 99,996,869.488738

שווי השוק הנוכחי של OctonetAI הוא $ 1.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OCTO הוא 100.00M, עם היצע כולל של 99996869.488738. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.05M.