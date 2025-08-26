OctoFi (OCTO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.263283 $ 0.263283 $ 0.263283 24 שעות נמוך $ 0.274083 $ 0.274083 $ 0.274083 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.263283$ 0.263283 $ 0.263283 גבוה 24 שעות $ 0.274083$ 0.274083 $ 0.274083 שיא כל הזמנים $ 127.81$ 127.81 $ 127.81 המחיר הנמוך ביותר $ 0.032216$ 0.032216 $ 0.032216 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.36% שינוי מחיר (1D) -3.79% שינוי מחיר (7D) -2.81% שינוי מחיר (7D) -2.81%

OctoFi (OCTO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.263686. במהלך 24 השעות האחרונות, OCTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.263283 לבין שיא של $ 0.274083, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OCTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 127.81, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.032216.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OCTO השתנה ב -0.36% במהלך השעה האחרונה, -3.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OctoFi (OCTO) מידע שוק

שווי שוק $ 93.04K$ 93.04K $ 93.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 210.93K$ 210.93K $ 210.93K אספקת מחזור 352.87K 352.87K 352.87K אספקה כוללת 799,999.9999999999 799,999.9999999999 799,999.9999999999

שווי השוק הנוכחי של OctoFi הוא $ 93.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OCTO הוא 352.87K, עם היצע כולל של 799999.9999999999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 210.93K.