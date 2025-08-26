OcNest AI מחיר (OCAI)
OcNest AI (OCAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0028621. במהלך 24 השעות האחרונות, OCAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OCAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.088172, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00209772.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, OCAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של OcNest AI הוא $ 28.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OCAI הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.62K.
במהלך היום, השינוי במחיר של OcNest AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOcNest AI ל USDהיה . $ -0.0000035495.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOcNest AI ל USDהיה $ -0.0024182223.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של OcNest AIל USDהיה $ -0.02501802204073577.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ -0.0000035495
|-0.12%
|60 ימים
|$ -0.0024182223
|-84.49%
|90 ימים
|$ -0.02501802204073577
|-89.73%
OcNest AI is a platform developed to facilitate the processing, analysis, and comprehension of complex information through visual representation and data integration. Recognizing the challenges individuals and organizations face when dealing with large and intricate datasets, OcNest AI offers tools designed to simplify these processes. A core component of the platform is Intelligent Concept Mapping. This feature enables users to transform raw data, research findings, and other forms of information from disparate sources into clear, visual diagrams. By creating these visual representations, OcNest AI aims to make it easier to identify relationships, patterns, and key insights that might be obscured within textual or numerical data alone. This visualization process can be particularly useful for brainstorming, strategic planning, and explaining complex concepts to others.
