OcNest AI (OCAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.088172$ 0.088172 $ 0.088172 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00209772$ 0.00209772 $ 0.00209772 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -4.75% שינוי מחיר (7D) -4.75%

OcNest AI (OCAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0028621. במהלך 24 השעות האחרונות, OCAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OCAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.088172, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00209772.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OCAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OcNest AI (OCAI) מידע שוק

שווי שוק $ 28.62K$ 28.62K $ 28.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.62K$ 28.62K $ 28.62K אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של OcNest AI הוא $ 28.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OCAI הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.62K.