עוד על OCAI

OCAI מידע על מחיר

OCAI מסמך לבן

OCAI אתר רשמי

OCAI טוקניומיקה

OCAI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

OcNest AI סֵמֶל

OcNest AI מחיר (OCAI)

לא רשום

1 OCAI ל USDמחיר חי:

$0.0028621
$0.0028621$0.0028621
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
OcNest AI (OCAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:30:04 (UTC+8)

OcNest AI (OCAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.088172
$ 0.088172$ 0.088172

$ 0.00209772
$ 0.00209772$ 0.00209772

--

--

-4.75%

-4.75%

OcNest AI (OCAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0028621. במהלך 24 השעות האחרונות, OCAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OCAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.088172, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00209772.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OCAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OcNest AI (OCAI) מידע שוק

$ 28.62K
$ 28.62K$ 28.62K

--
----

$ 28.62K
$ 28.62K$ 28.62K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של OcNest AI הוא $ 28.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OCAI הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.62K.

OcNest AI (OCAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של OcNest AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOcNest AI ל USDהיה . $ -0.0000035495.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOcNest AI ל USDהיה $ -0.0024182223.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של OcNest AIל USDהיה $ -0.02501802204073577.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0000035495-0.12%
60 ימים$ -0.0024182223-84.49%
90 ימים$ -0.02501802204073577-89.73%

מה זהOcNest AI (OCAI)

OcNest AI is a platform developed to facilitate the processing, analysis, and comprehension of complex information through visual representation and data integration. Recognizing the challenges individuals and organizations face when dealing with large and intricate datasets, OcNest AI offers tools designed to simplify these processes. A core component of the platform is Intelligent Concept Mapping. This feature enables users to transform raw data, research findings, and other forms of information from disparate sources into clear, visual diagrams. By creating these visual representations, OcNest AI aims to make it easier to identify relationships, patterns, and key insights that might be obscured within textual or numerical data alone. This visualization process can be particularly useful for brainstorming, strategic planning, and explaining complex concepts to others.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

OcNest AI (OCAI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

OcNest AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה OcNest AI (OCAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות OcNest AI (OCAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור OcNest AI.

בדוק את OcNest AI תחזית המחיר עכשיו‏!

OCAI למטבעות מקומיים

OcNest AI (OCAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של OcNest AI (OCAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OCAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על OcNest AI (OCAI)

כמה שווה OcNest AI (OCAI) היום?
החי OCAIהמחיר ב USD הוא 0.0028621 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OCAI ל USD?
המחיר הנוכחי של OCAI ל USD הוא $ 0.0028621. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של OcNest AI?
שווי השוק של OCAI הוא $ 28.62K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OCAI?
ההיצע במחזור של OCAI הוא 10.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OCAI?
‏‏OCAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.088172 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OCAI?
OCAI ‏‏רשם מחירATL של 0.00209772 USD.
מהו נפח המסחר של OCAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OCAI הוא -- USD.
האם OCAI יעלה השנה?
OCAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OCAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:30:04 (UTC+8)

OcNest AI (OCAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.