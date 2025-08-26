עוד על OCEANS

OceansGallerie On SUI סֵמֶל

OceansGallerie On SUI מחיר (OCEANS)

לא רשום

1 OCEANS ל USDמחיר חי:

$0.00012854
-9.00%1D
mexc
USD
OceansGallerie On SUI (OCEANS) טבלת מחירים חיה
OceansGallerie On SUI (OCEANS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0
$ 0.00325626
$ 0
+1.15%

-9.09%

-18.59%

-18.59%

OceansGallerie On SUI (OCEANS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OCEANS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OCEANSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00325626, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OCEANS השתנה ב +1.15% במהלך השעה האחרונה, -9.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OceansGallerie On SUI (OCEANS) מידע שוק

$ 179.96K
--
$ 1.29M
1.40B
10,000,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של OceansGallerie On SUI הוא $ 179.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OCEANS הוא 1.40B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.29M.

OceansGallerie On SUI (OCEANS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של OceansGallerie On SUIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOceansGallerie On SUI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOceansGallerie On SUI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של OceansGallerie On SUIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.09%
30 ימים$ 0-23.00%
60 ימים$ 0+7.72%
90 ימים$ 0--

מה זהOceansGallerie On SUI (OCEANS)

OceansGallerie is a decentralized Web3 ecosystem on SUI that merges creativity, engagement, and rewards. It allows users to participate in AI-powered meme creation, task distribution, and community voting. Users earn $OCEANS tokens by completing creative tasks, which play a central role in the platform's ecosystem. The project aims to foster innovation and collaboration while empowering users to create value and grow within the decentralized space.

OceansGallerie On SUI (OCEANS) משאב

האתר הרשמי

OceansGallerie On SUIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה OceansGallerie On SUI (OCEANS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות OceansGallerie On SUI (OCEANS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור OceansGallerie On SUI.

בדוק את OceansGallerie On SUI תחזית המחיר עכשיו‏!

OCEANS למטבעות מקומיים

OceansGallerie On SUI (OCEANS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של OceansGallerie On SUI (OCEANS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OCEANS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על OceansGallerie On SUI (OCEANS)

כמה שווה OceansGallerie On SUI (OCEANS) היום?
החי OCEANSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OCEANS ל USD?
המחיר הנוכחי של OCEANS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של OceansGallerie On SUI?
שווי השוק של OCEANS הוא $ 179.96K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OCEANS?
ההיצע במחזור של OCEANS הוא 1.40B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OCEANS?
‏‏OCEANS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00325626 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OCEANS?
OCEANS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של OCEANS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OCEANS הוא -- USD.
האם OCEANS יעלה השנה?
OCEANS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OCEANS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
