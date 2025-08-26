OceansGallerie On SUI (OCEANS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00325626$ 0.00325626 $ 0.00325626 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.15% שינוי מחיר (1D) -9.09% שינוי מחיר (7D) -18.59% שינוי מחיר (7D) -18.59%

OceansGallerie On SUI (OCEANS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OCEANS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OCEANSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00325626, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OCEANS השתנה ב +1.15% במהלך השעה האחרונה, -9.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OceansGallerie On SUI (OCEANS) מידע שוק

שווי שוק $ 179.96K$ 179.96K $ 179.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M אספקת מחזור 1.40B 1.40B 1.40B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של OceansGallerie On SUI הוא $ 179.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OCEANS הוא 1.40B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.29M.