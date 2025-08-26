OceanFund (OF) מידע על מחיר (USD)

OceanFund (OF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00637894. במהלך 24 השעות האחרונות, OF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.5, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00262434.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OceanFund (OF) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של OceanFund הוא $ 6.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OF הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.38K.