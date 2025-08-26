עוד על OCE

OCE מידע על מחיר

OCE אתר רשמי

OCE טוקניומיקה

OCE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

OceanEX סֵמֶל

OceanEX מחיר (OCE)

לא רשום

1 OCE ל USDמחיר חי:

--
----
+14.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
OceanEX (OCE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:13:36 (UTC+8)

OceanEX (OCE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01640565
$ 0.01640565$ 0.01640565

$ 0
$ 0$ 0

-0.41%

+14.11%

-5.65%

-5.65%

OceanEX (OCE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OCE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OCEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01640565, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OCE השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, +14.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OceanEX (OCE) מידע שוק

$ 353.11K
$ 353.11K$ 353.11K

--
----

$ 504.44K
$ 504.44K$ 504.44K

7.00B
7.00B 7.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של OceanEX הוא $ 353.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OCE הוא 7.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 504.44K.

OceanEX (OCE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של OceanEXל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOceanEX ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOceanEX ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של OceanEXל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+14.11%
30 ימים$ 0-11.15%
60 ימים$ 0-4.81%
90 ימים$ 0--

מה זהOceanEX (OCE)

OCE is an indispensable piece of OceanEx’s ecosystem and future developments. It can be used in many scenarios including but not limited to: pay for fees of services such as: transaction fee, withdraw fee, listing fee, argo/fund deployment fee voting right in project listing pool invitation to OceanEx’s quality community events and meetups access to our market research center in OceanLab subscribe to and use our professional developed trading tools and investment products such as CryptoBento™ more to come in the future

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

OceanEX (OCE) משאב

האתר הרשמי

OceanEXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה OceanEX (OCE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות OceanEX (OCE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור OceanEX.

בדוק את OceanEX תחזית המחיר עכשיו‏!

OCE למטבעות מקומיים

OceanEX (OCE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של OceanEX (OCE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OCE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על OceanEX (OCE)

כמה שווה OceanEX (OCE) היום?
החי OCEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OCE ל USD?
המחיר הנוכחי של OCE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של OceanEX?
שווי השוק של OCE הוא $ 353.11K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OCE?
ההיצע במחזור של OCE הוא 7.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OCE?
‏‏OCE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01640565 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OCE?
OCE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של OCE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OCE הוא -- USD.
האם OCE יעלה השנה?
OCE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OCE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:13:36 (UTC+8)

OceanEX (OCE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.