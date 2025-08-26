עוד על OPK

Obi PNut Kenobi סֵמֶל

Obi PNut Kenobi מחיר (OPK)

לא רשום

1 OPK ל USDמחיר חי:

$0.00019723
$0.00019723$0.00019723
-11.70%1D
mexc
USD
Obi PNut Kenobi (OPK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:29:33 (UTC+8)

Obi PNut Kenobi (OPK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04561382
$ 0.04561382$ 0.04561382

$ 0
$ 0$ 0

+0.22%

-11.76%

-0.16%

-0.16%

Obi PNut Kenobi (OPK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OPK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OPKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04561382, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OPK השתנה ב +0.22% במהלך השעה האחרונה, -11.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Obi PNut Kenobi (OPK) מידע שוק

$ 197.07K
$ 197.07K$ 197.07K

--
----

$ 197.07K
$ 197.07K$ 197.07K

999.20M
999.20M 999.20M

999,197,447.132666
999,197,447.132666 999,197,447.132666

שווי השוק הנוכחי של Obi PNut Kenobi הוא $ 197.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OPK הוא 999.20M, עם היצע כולל של 999197447.132666. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 197.07K.

Obi PNut Kenobi (OPK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Obi PNut Kenobiל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלObi PNut Kenobi ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלObi PNut Kenobi ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Obi PNut Kenobiל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.76%
30 ימים$ 0-12.28%
60 ימים$ 0-2.63%
90 ימים$ 0--

מה זהObi PNut Kenobi (OPK)

Inspired by Elon Musk: "If you strike me down, I will become more powerful than you could possibly imagine"... Obi PNut Kenobi, for all squirrels. #OPK Obi PNut Kenobi is the MEME token on the SOL Blockchain Platform. Over 4,000 new $OPK holders and more than 1,000 allies have joined our ranks in the Telegram. We continue to grow and make our voices heard every day. Together we can reach the goal.

Obi PNut Kenobi (OPK) משאב

האתר הרשמי

Obi PNut Kenobiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Obi PNut Kenobi (OPK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Obi PNut Kenobi (OPK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Obi PNut Kenobi.

בדוק את Obi PNut Kenobi תחזית המחיר עכשיו‏!

OPK למטבעות מקומיים

Obi PNut Kenobi (OPK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Obi PNut Kenobi (OPK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OPK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Obi PNut Kenobi (OPK)

כמה שווה Obi PNut Kenobi (OPK) היום?
החי OPKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OPK ל USD?
המחיר הנוכחי של OPK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Obi PNut Kenobi?
שווי השוק של OPK הוא $ 197.07K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OPK?
ההיצע במחזור של OPK הוא 999.20M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OPK?
‏‏OPK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04561382 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OPK?
OPK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של OPK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OPK הוא -- USD.
האם OPK יעלה השנה?
OPK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OPK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:29:33 (UTC+8)

