Obi PNut Kenobi (OPK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.04561382$ 0.04561382 $ 0.04561382 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.22% שינוי מחיר (1D) -11.76% שינוי מחיר (7D) -0.16% שינוי מחיר (7D) -0.16%

Obi PNut Kenobi (OPK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OPK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OPKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04561382, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OPK השתנה ב +0.22% במהלך השעה האחרונה, -11.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Obi PNut Kenobi (OPK) מידע שוק

שווי שוק $ 197.07K$ 197.07K $ 197.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 197.07K$ 197.07K $ 197.07K אספקת מחזור 999.20M 999.20M 999.20M אספקה כוללת 999,197,447.132666 999,197,447.132666 999,197,447.132666

שווי השוק הנוכחי של Obi PNut Kenobi הוא $ 197.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OPK הוא 999.20M, עם היצע כולל של 999197447.132666. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 197.07K.