OATH (OATH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.664838$ 0.664838 $ 0.664838 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.44% שינוי מחיר (1D) -2.97% שינוי מחיר (7D) +2.22% שינוי מחיר (7D) +2.22%

OATH (OATH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OATH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OATHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.664838, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OATH השתנה ב +0.44% במהלך השעה האחרונה, -2.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OATH (OATH) מידע שוק

שווי שוק $ 126.81K$ 126.81K $ 126.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 126.88K$ 126.88K $ 126.88K אספקת מחזור 171.42M 171.42M 171.42M אספקה כוללת 171,521,630.1008712 171,521,630.1008712 171,521,630.1008712

שווי השוק הנוכחי של OATH הוא $ 126.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OATH הוא 171.42M, עם היצע כולל של 171521630.1008712. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 126.88K.