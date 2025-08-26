O3 (O3) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.152159$ 0.152159 $ 0.152159 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -5.46% שינוי מחיר (7D) -8.08% שינוי מחיר (7D) -8.08%

O3 (O3) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, O3 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. O3השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.152159, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, O3 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

O3 (O3) מידע שוק

שווי שוק $ 620.84$ 620.84 $ 620.84 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.85K$ 8.85K $ 8.85K אספקת מחזור 7.01M 7.01M 7.01M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של O3 הוא $ 620.84, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של O3 הוא 7.01M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.85K.