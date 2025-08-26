עוד על NYZO

Nyzo סֵמֶל

Nyzo מחיר (NYZO)

לא רשום

1 NYZO ל USDמחיר חי:

$0.00644161
$0.00644161$0.00644161
-6.10%1D
USD
Nyzo (NYZO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:46:47 (UTC+8)

Nyzo (NYZO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00640641
$ 0.00640641$ 0.00640641
24 שעות נמוך
$ 0.00686541
$ 0.00686541$ 0.00686541
גבוה 24 שעות

$ 0.00640641
$ 0.00640641$ 0.00640641

$ 0.00686541
$ 0.00686541$ 0.00686541

$ 1.59
$ 1.59$ 1.59

$ 0.00209566
$ 0.00209566$ 0.00209566

-0.01%

-6.17%

+0.39%

+0.39%

Nyzo (NYZO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00644161. במהלך 24 השעות האחרונות, NYZO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00640641 לבין שיא של $ 0.00686541, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NYZOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.59, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00209566.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NYZO השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -6.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.39% ב-7 הימים האחרונים.

Nyzo (NYZO) מידע שוק

$ 151.02K
$ 151.02K$ 151.02K

--
----

$ 644.17K
$ 644.17K$ 644.17K

23.44M
23.44M 23.44M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nyzo הוא $ 151.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NYZO הוא 23.44M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 644.17K.

Nyzo (NYZO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Nyzoל USDהיה $ -0.000423801029544329.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNyzo ל USDהיה . $ +0.0005854457.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNyzo ל USDהיה $ +0.0027786445.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Nyzoל USDהיה $ +0.001881738788683094.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000423801029544329-6.17%
30 ימים$ +0.0005854457+9.09%
60 ימים$ +0.0027786445+43.14%
90 ימים$ +0.001881738788683094+41.27%

מה זהNyzo (NYZO)

Nyzo is an open-source, highly decentralized, democratic, and highly efficient blockchain. The block time is seven seconds, and the system scales well to high transaction volumes. This is not like most of the new coins you see: this is not a derivative of another project, and it is not just a few new features or a slight design change from other projects. This is all-new code, built from the ground up to be the most efficient, most democratic, easiest-to-use cryptocurrency in the world.

Nyzo (NYZO) משאב

האתר הרשמי

Nyzoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nyzo (NYZO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nyzo (NYZO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nyzo.

בדוק את Nyzo תחזית המחיר עכשיו‏!

NYZO למטבעות מקומיים

Nyzo (NYZO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nyzo (NYZO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NYZO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Nyzo (NYZO)

כמה שווה Nyzo (NYZO) היום?
החי NYZOהמחיר ב USD הוא 0.00644161 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NYZO ל USD?
המחיר הנוכחי של NYZO ל USD הוא $ 0.00644161. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nyzo?
שווי השוק של NYZO הוא $ 151.02K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NYZO?
ההיצע במחזור של NYZO הוא 23.44M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NYZO?
‏‏NYZO השיג מחיר שיא (ATH) של 1.59 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NYZO?
NYZO ‏‏רשם מחירATL של 0.00209566 USD.
מהו נפח המסחר של NYZO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NYZO הוא -- USD.
האם NYZO יעלה השנה?
NYZO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NYZO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:46:47 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך.