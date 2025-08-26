Nyzo (NYZO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00640641 $ 0.00640641 $ 0.00640641 24 שעות נמוך $ 0.00686541 $ 0.00686541 $ 0.00686541 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00640641$ 0.00640641 $ 0.00640641 גבוה 24 שעות $ 0.00686541$ 0.00686541 $ 0.00686541 שיא כל הזמנים $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00209566$ 0.00209566 $ 0.00209566 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -6.17% שינוי מחיר (7D) +0.39% שינוי מחיר (7D) +0.39%

Nyzo (NYZO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00644161. במהלך 24 השעות האחרונות, NYZO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00640641 לבין שיא של $ 0.00686541, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NYZOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.59, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00209566.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NYZO השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -6.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nyzo (NYZO) מידע שוק

שווי שוק $ 151.02K$ 151.02K $ 151.02K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 644.17K$ 644.17K $ 644.17K אספקת מחזור 23.44M 23.44M 23.44M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nyzo הוא $ 151.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NYZO הוא 23.44M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 644.17K.