Nyx by Virtuals (NYX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.0144835 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.35% שינוי מחיר (1D) -8.26% שינוי מחיר (7D) -1.57%

Nyx by Virtuals (NYX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NYX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NYXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0144835, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NYX השתנה ב +0.35% במהלך השעה האחרונה, -8.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nyx by Virtuals (NYX) מידע שוק

שווי שוק $ 22.78K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.78K אספקת מחזור 1000.00M אספקה כוללת 999,998,617.965536

שווי השוק הנוכחי של Nyx by Virtuals הוא $ 22.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NYX הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999998617.965536. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.78K.