NYLIM US High Yield Bond Fund מחיר היום

מחיר NYLIM US High Yield Bond Fund (HYB) בזמן אמת היום הוא $ 1.011, עם שינוי של 0.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HYB ל USD הוא $ 1.011 לכל HYB.

NYLIM US High Yield Bond Fund כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 302,302, עם היצע במחזור של 299.01K HYB. ב‑24 השעות האחרונות, HYB סחר בין $ 0.994186 (נמוך) ל $ 1.016 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.028, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.994186.

ביצועים לטווח קצר, HYB נע ב -0.10% בשעה האחרונה ו +0.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

NYLIM US High Yield Bond Fund (HYB) מידע שוק

שווי שוק $ 302.30K$ 302.30K $ 302.30K נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 302.30K$ 302.30K $ 302.30K אספקת מחזור 299.01K 299.01K 299.01K אספקה כוללת 299,012.8069067705 299,012.8069067705 299,012.8069067705

שווי השוק הנוכחי של NYLIM US High Yield Bond Fund הוא $ 302.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של HYB הוא 299.01K, עם היצע כולל של 299012.8069067705. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 302.30K.