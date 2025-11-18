Nyan Heroes מחיר היום

מחיר Nyan Heroes (NYAN) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 4.82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NYAN ל USD הוא -- לכל NYAN.

Nyan Heroes כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 108,230, עם היצע במחזור של 146.35M NYAN. ב‑24 השעות האחרונות, NYAN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.457078, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NYAN נע ב +0.59% בשעה האחרונה ו -17.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Nyan Heroes (NYAN) מידע שוק

שווי שוק $ 108.23K$ 108.23K $ 108.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 739.53K$ 739.53K $ 739.53K אספקת מחזור 146.35M 146.35M 146.35M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nyan Heroes הוא $ 108.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NYAN הוא 146.35M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 739.53K.