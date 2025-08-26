עוד על DNVDA

Nvidia Tokenized Stock Defichain

Nvidia Tokenized Stock Defichain מחיר (DNVDA)

לא רשום

1 DNVDA ל USDמחיר חי:

$10.17
$10.17$10.17
0.00%1D
USD
Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:00:26 (UTC+8)

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) מידע על מחיר (USD)

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) המחיר בזמן אמת של הוא $10.17. במהלך 24 השעות האחרונות, DNVDA נסחר בטווח שבין שפל של $ 10.17 לבין שיא של $ 10.17, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DNVDAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 697.77, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.33.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DNVDA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Nvidia Tokenized Stock Defichain הוא $ 1.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DNVDA הוא 121.75K, עם היצע כולל של 121746.62489464. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.24M.

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Nvidia Tokenized Stock Defichainל USDהיה $ 0.0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNvidia Tokenized Stock Defichain ל USDהיה . $ 0.0000000000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNvidia Tokenized Stock Defichain ל USDהיה $ -2.1519303030.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Nvidia Tokenized Stock Defichainל USDהיה $ +2.007591340993038.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0.00.00%
30 ימים$ 0.00000000000.00%
60 ימים$ -2.1519303030-21.15%
90 ימים$ +2.007591340993038+24.60%

מה זהNvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) משאב

Nvidia Tokenized Stock Defichainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nvidia Tokenized Stock Defichain.

בדוק את Nvidia Tokenized Stock Defichain תחזית המחיר עכשיו‏!

DNVDA למטבעות מקומיים

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DNVDA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA)

כמה שווה Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) היום?
החי DNVDAהמחיר ב USD הוא 10.17 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DNVDA ל USD?
המחיר הנוכחי של DNVDA ל USD הוא $ 10.17. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nvidia Tokenized Stock Defichain?
שווי השוק של DNVDA הוא $ 1.24M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DNVDA?
ההיצע במחזור של DNVDA הוא 121.75K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DNVDA?
‏‏DNVDA השיג מחיר שיא (ATH) של 697.77 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DNVDA?
DNVDA ‏‏רשם מחירATL של 1.33 USD.
מהו נפח המסחר של DNVDA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DNVDA הוא -- USD.
האם DNVDA יעלה השנה?
DNVDA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DNVDA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:00:26 (UTC+8)

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.