Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 10.17 $ 10.17 $ 10.17 24 שעות נמוך $ 10.17 $ 10.17 $ 10.17 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 10.17$ 10.17 $ 10.17 גבוה 24 שעות $ 10.17$ 10.17 $ 10.17 שיא כל הזמנים $ 697.77$ 697.77 $ 697.77 המחיר הנמוך ביותר $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) המחיר בזמן אמת של הוא $10.17. במהלך 24 השעות האחרונות, DNVDA נסחר בטווח שבין שפל של $ 10.17 לבין שיא של $ 10.17, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DNVDAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 697.77, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.33.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DNVDA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M אספקת מחזור 121.75K 121.75K 121.75K אספקה כוללת 121,746.62489464 121,746.62489464 121,746.62489464

שווי השוק הנוכחי של Nvidia Tokenized Stock Defichain הוא $ 1.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DNVDA הוא 121.75K, עם היצע כולל של 121746.62489464. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.24M.