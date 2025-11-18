Nuwa World by Virtuals מחיר היום

מחיר Nuwa World by Virtuals (NUWA) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 2.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NUWA ל USD הוא -- לכל NUWA.

Nuwa World by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 168,079, עם היצע במחזור של 306.76M NUWA. ב‑24 השעות האחרונות, NUWA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00137151, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NUWA נע ב +1.68% בשעה האחרונה ו -26.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Nuwa World by Virtuals (NUWA) מידע שוק

שווי שוק $ 168.08K$ 168.08K $ 168.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 547.91K$ 547.91K $ 547.91K אספקת מחזור 306.76M 306.76M 306.76M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nuwa World by Virtuals הוא $ 168.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NUWA הוא 306.76M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 547.91K.