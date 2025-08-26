עוד על NVL

NVL מידע על מחיר

NVL מסמך לבן

NVL אתר רשמי

NVL טוקניומיקה

NVL תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Nuvola Digital סֵמֶל

Nuvola Digital מחיר (NVL)

לא רשום

1 NVL ל USDמחיר חי:

$0.855079
$0.855079$0.855079
-13.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Nuvola Digital (NVL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:35:45 (UTC+8)

Nuvola Digital (NVL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.852844
$ 0.852844$ 0.852844
24 שעות נמוך
$ 0.996789
$ 0.996789$ 0.996789
גבוה 24 שעות

$ 0.852844
$ 0.852844$ 0.852844

$ 0.996789
$ 0.996789$ 0.996789

$ 1.93
$ 1.93$ 1.93

$ 0.137608
$ 0.137608$ 0.137608

-1.10%

-12.70%

+15.64%

+15.64%

Nuvola Digital (NVL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.855663. במהלך 24 השעות האחרונות, NVL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.852844 לבין שיא של $ 0.996789, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NVLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.93, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.137608.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NVL השתנה ב -1.10% במהלך השעה האחרונה, -12.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nuvola Digital (NVL) מידע שוק

$ 14.51M
$ 14.51M$ 14.51M

--
----

$ 17.97M
$ 17.97M$ 17.97M

16.96M
16.96M 16.96M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nuvola Digital הוא $ 14.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NVL הוא 16.96M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.97M.

Nuvola Digital (NVL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Nuvola Digitalל USDהיה $ -0.1245559501745679.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNuvola Digital ל USDהיה . $ +0.1059094311.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNuvola Digital ל USDהיה $ +0.5237293317.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Nuvola Digitalל USDהיה $ -0.0078351021828668.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.1245559501745679-12.70%
30 ימים$ +0.1059094311+12.38%
60 ימים$ +0.5237293317+61.21%
90 ימים$ -0.0078351021828668-0.90%

מה זהNuvola Digital (NVL)

Nuvola Didital is a DePIN aggregator, essentially deploying resources & nodes for our partner projects (such as IAGON/WMT) and share the revenues and rewards back to our holders. We are going to be working with different projects on Cardano as well as on other chains.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Nuvola Digital (NVL) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Nuvola Digitalתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nuvola Digital (NVL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nuvola Digital (NVL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nuvola Digital.

בדוק את Nuvola Digital תחזית המחיר עכשיו‏!

NVL למטבעות מקומיים

Nuvola Digital (NVL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nuvola Digital (NVL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NVL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Nuvola Digital (NVL)

כמה שווה Nuvola Digital (NVL) היום?
החי NVLהמחיר ב USD הוא 0.855663 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NVL ל USD?
המחיר הנוכחי של NVL ל USD הוא $ 0.855663. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nuvola Digital?
שווי השוק של NVL הוא $ 14.51M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NVL?
ההיצע במחזור של NVL הוא 16.96M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NVL?
‏‏NVL השיג מחיר שיא (ATH) של 1.93 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NVL?
NVL ‏‏רשם מחירATL של 0.137608 USD.
מהו נפח המסחר של NVL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NVL הוא -- USD.
האם NVL יעלה השנה?
NVL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NVL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:35:45 (UTC+8)

Nuvola Digital (NVL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.