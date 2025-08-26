Nuvola Digital (NVL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.852844 $ 0.852844 $ 0.852844 24 שעות נמוך $ 0.996789 $ 0.996789 $ 0.996789 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.852844$ 0.852844 $ 0.852844 גבוה 24 שעות $ 0.996789$ 0.996789 $ 0.996789 שיא כל הזמנים $ 1.93$ 1.93 $ 1.93 המחיר הנמוך ביותר $ 0.137608$ 0.137608 $ 0.137608 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.10% שינוי מחיר (1D) -12.70% שינוי מחיר (7D) +15.64% שינוי מחיר (7D) +15.64%

Nuvola Digital (NVL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.855663. במהלך 24 השעות האחרונות, NVL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.852844 לבין שיא של $ 0.996789, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NVLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.93, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.137608.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NVL השתנה ב -1.10% במהלך השעה האחרונה, -12.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nuvola Digital (NVL) מידע שוק

שווי שוק $ 14.51M$ 14.51M $ 14.51M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.97M$ 17.97M $ 17.97M אספקת מחזור 16.96M 16.96M 16.96M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nuvola Digital הוא $ 14.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NVL הוא 16.96M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.97M.