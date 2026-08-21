Nura Labs מחיר היום

מחיר Nura Labs (NURA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NURA ל USD הוא $ 0 לכל NURA.

Nura Labs כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 59,961, עם היצע במחזור של 10.00B NURA. ב‑24 השעות האחרונות, NURA סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00227799, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NURA נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Nura Labs (NURA) מידע שוק

שווי שוק $ 59.96K$ 59.96K $ 59.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 59.96K$ 59.96K $ 59.96K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nura Labs הוא $ 59.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NURA הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.96K.