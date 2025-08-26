Nummus Aeternitas (NUMMUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00826108 $ 0.00826108 $ 0.00826108 24 שעות נמוך $ 0.01519529 $ 0.01519529 $ 0.01519529 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00826108$ 0.00826108 $ 0.00826108 גבוה 24 שעות $ 0.01519529$ 0.01519529 $ 0.01519529 שיא כל הזמנים $ 0.169721$ 0.169721 $ 0.169721 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00826108$ 0.00826108 $ 0.00826108 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.67% שינוי מחיר (1D) -38.24% שינוי מחיר (7D) -61.78% שינוי מחיר (7D) -61.78%

Nummus Aeternitas (NUMMUS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00910004. במהלך 24 השעות האחרונות, NUMMUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00826108 לבין שיא של $ 0.01519529, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NUMMUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.169721, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00826108.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NUMMUS השתנה ב +1.67% במהלך השעה האחרונה, -38.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-61.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) מידע שוק

שווי שוק $ 910.00K$ 910.00K $ 910.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 910.00K$ 910.00K $ 910.00K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nummus Aeternitas הוא $ 910.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NUMMUS הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 910.00K.