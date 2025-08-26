Nummus Aeternitas מחיר (NUMMUS)
+1.67%
-38.24%
-61.78%
-61.78%
Nummus Aeternitas (NUMMUS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00910004. במהלך 24 השעות האחרונות, NUMMUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00826108 לבין שיא של $ 0.01519529, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NUMMUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.169721, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00826108.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NUMMUS השתנה ב +1.67% במהלך השעה האחרונה, -38.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-61.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Nummus Aeternitas הוא $ 910.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NUMMUS הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 910.00K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Nummus Aeternitasל USDהיה $ -0.005635131429811394.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNummus Aeternitas ל USDהיה . $ -0.0083748168.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNummus Aeternitas ל USDהיה $ -0.0085392400.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Nummus Aeternitasל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.005635131429811394
|-38.24%
|30 ימים
|$ -0.0083748168
|-92.03%
|60 ימים
|$ -0.0085392400
|-93.83%
|90 ימים
|$ 0
|--
Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community. The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions. The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years. Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.
