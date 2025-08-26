NUMBER ($NUMBER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.059955$ 0.059955 $ 0.059955 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00257939$ 0.00257939 $ 0.00257939 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

NUMBER ($NUMBER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00349359. במהלך 24 השעות האחרונות, $NUMBER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $NUMBERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.059955, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00257939.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $NUMBER השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NUMBER ($NUMBER) מידע שוק

שווי שוק $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NUMBER הוא $ 3.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $NUMBER הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.49M.