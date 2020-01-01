Nukey (NUKEY) טוקנומיקה
Nukey (NUKEY) מידע
MEET NUKEY, THE ADORABLE END-OF-THE-WORLD MEMECOIN THAT’S MORE THAN JUST A CUTE FACE. AS A HAPPY LITTLE MUSHROOM CLOUD DONNED IN A COZY KNIT HAT, NUKEY SERVES AS A POTENT SYMBOL OF THE PARADOXES WITHIN OUR WORLD.
NUKEY IS THE ULTIMATE JUXTAPOSITION—BLENDING THE GRIM REALITIES OF OUR WORLD WITH A LIGHT-HEARTED, ENGAGING MEMEABLE CHARACTER THAT CAPTURES THE ATTENTION OF AUDIENCES WORLDWIDE.
Nukey (NUKEY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Nukey (NUKEY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Nukey (NUKEY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Nukey (NUKEY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של NUKEY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות NUKEYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את NUKEYטוקניומיקה, חקרו אתNUKEYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
NUKEY חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן NUKEY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NUKEY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.